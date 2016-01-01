بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح اليوم الاثنين رابطا للبث المباشر لمهمة الإنقاذ التي تهدف إلى إخراج الأعضاء المتبقين في فريق كرة القدم التايلاندي للشباب الذين علقوا في كهف غمرته الفيضانات لمدة أسبوعين، و التي من المقرر أن تبدأ اليوم.







ويعتزم فريق من الغطاسين التخطيط لإخراج أربعة من الأطفال الثمانية المتبقين في وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي، في حين يتعين على الأولاد الأقوياء ومدربهم الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الغواصون في وضع صهاريج أكسجين جديدة على طول الطريق خارج الشبكة تحت الأرض كجزء من الاستعدادات لتكرار المهمة التي شهدت أربعة أولاد تم إنقاذهم أمس.



ووصفت الصحيفة البريطانية بأن المهمة "خطيرة للغاية" لإنقاذ ما تبقى من تلاميذ المدارس الثمانية ومدربي كرة القدم المحاصرين في الكهوف التايلندية وستبدأ "قريبًا" في الوقت الذي يقوم فيه الغواصون بوضع صهاريج أكسجين جديدة على طول طريق الخروج

