شكري يجري حوارا مع شبكة تليفزيون الصين

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، حوارا شاملا مع القناة العربية لشبكة تليفزيون الصين الدولية في بكين.



وتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء السبت إلى العاصمة الصينية بكين، حيث يقوم بزيارة ثنائية لمدة يومين، يعقبها المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني غدا الثلاثاء.



وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار الي أن برنامج زيارة سامح شكري في بكين يشمل لقاءات هامة على المستوى الثنائي، حيث يلتقي مع نائب رئيس الجمهورية وانج قيشان، ويجري مباحثات سياسية مع وزير الخارجية وانج يي، كما يلقي وزير الخارجية كلمة في ندوة معهد الصين للعلاقات المعاصرة، فضلا عن إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية مع قناة فينيكس الفضائية واسعة الانتشار، وقناة CGTN الصينية، بالإضافة إلى لقاءات صحفية أخري.