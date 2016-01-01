مي عبد الهادى ‎تكتب : الحب الحقيقي ..الحب غير المشروط!

ليه بتنهار العلاقات رغم قوة البدايات.. ! والحب والراحة والانسجام الكامل بيروحوا فين مع الوقت وليه نسب الطلاق زادت بشكل مرعب..! ليه البيوت بتنهار.. وليه القصص بتخلص على جملة (ليست الأشياء كما تبدو!!)



هل كان حب حقيقي من البداية.. ولا مجرد إعجاب وتعلق!.. الحقيقة انه مش كل الناس عندها نضج عاطفي .. ولا عندها الاداراك والوعي اللي يخليها تفهم احتياجاتها ففي طرف بياخد وطرف بيتسحل نفسيت وينهك لحد ما بينهار نفسيا.. ايه هو الحب الحقيقي؟..هو حب فيه تفهم لاحتياجات الطرف الآخر..واحتياجتنا.. فيه (تقبل) وارتياح.. فيه مشاركة في كل التفاصيل.. صداقة عميقة .. الحب الحقيقي مش هو حب الامتلاك ..اللي قايم على الغيرة سواء على او من شريك الحياة.. النوع ده حب غير ناضج..لأنه لا يؤمن باستقلالية الطرف الآخر ومساحته الخاصة..



الحب هو الاهتمام بالتفاصيل من غير مايكون الطرفين عامل ضغط لبعض.. اللي بيحب حد حقيقي بيحب يشوفه مرتاح بيهون عليه بيسانده بيدعمه بكل الطرق واهمها الدعم النفسي..الحب الحقيقي مافيهوش أنانية..الناس الانانيين مابيعرفوش يحبوا عموما وعندهم الدافع الذاتي اهم.. مابيفكروش غير في ما يترتب عليه سعادتهم حتى لو على حساب أطراف أخرى.. دايما بيعرفوا يبرروا لنفسهم ومستحيل يراجعوا تصرفاتهم ويحسوا بالذنب لو لحظات.. بيكونوا دايما سبب عذاب الطرف الآخر.. الحب الحقيقي الناضج هو اللي بتمتزج فيه روحين.. فعلا كله مودة ورحمة وامتنان للقدر انه وفق..



لان الحب صعب جدا يحصل ..فالاسوأ حظا على الإطلاق هو اللي يدوقه ويضيعه.. في ناس كتير بتشوف انه الإنسان اللي بيدي طول الوقت مشاعر واهتمام واحتواء لطرف مابيحولش يبذل اي حاجة غير انه مجرد مستقبل جيد لمشاعر اللي حواليه ده طرف بيظلم نفسه وبيضيع حقه مع الوقت في العلاقة دي .. وده بنسبة كبيرة صح.. وفيه ناس مرهقة بتدي اه بس طول الوقت تحسس اللي قدامها بالذنب لانه مقصر في حقها.. ودي طريقة من الابتزاز العاطفي بتمارسها بعض الأمهات كمان مع اطفالها.. اللي هو انا ضحيت وعملت وجيت على نفسي.. طول الوقت تحسس عيالها بالذنب.. في زوجات بيعملوا كدة وفيه ازواج كمان بيعملوا كدة.. وده اكبر خطر.. يمكن الطرف اللي بيدي افضل حاجة بالنسبة له انه مايستناش يستمتع وبس! بفكرة كونه بيدي مشاعر وحب واهتمام لناس بيحبهم..



(بلاش تغششوا الناس الطريقة اللي المفروض يعاملوكم بيها).. حبوا بنضج من غير انتظار ولا عتاب.. لان الحب الحقيقي فعلا حب غير مشروط

