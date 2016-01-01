ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الفلفل الأسود والكركم

تستند الفوائد الصحية لأي عشب أو غذاء على مكوناته الرئيسية النشطة Piperine هو المادة الكيميائية الرئيسية الموجودة في الفلفل الأسود. وهو يشبه كبخاخات، وهي مادة كيميائية في الفلفل الحار وتقدم فوائد صحية مختلفة. الكركمين ، وهو بوليفينول يلعب نفس الدور في الكركم.



تمت دراسة كل من الكركم والفلفل الأسود لفحص الفوائد الصحية المحتملة التي يمكن أن تقدمها معا أو بشكل فردي. فيما يلي بعض فوائدها، وفقا لما نشره موقع هيلث.



1. الوقاية من السرطان

مزيج الفلفل الأسود والكركم يعمل على الحفاظ على السرطان. الفلفل الأسود يتيح للكركم القيام بوظيفته إلى أقصى إمكاناتها.

الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تدمير الخلايا السرطانية ( Hutchins-Wolfbrandt، Amanda، and Anahita M. Mistry. "الكركم الغذائي يحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



الدراسات البشرية التي أظهرت التأثيرات المضادة للسرطان من الكركم واعدة ، ولا سيما على خلايا سرطان القولون المعدي ، وخلايا سرطان الثدي وخلايا سرطان الدم. أيضا ، تشير الدراسات إلى أن معدلات حدوث السرطان منخفضة في الهند ، بالمقارنة مع الدول الغربية ، حيث يتم استخدام الكركم على أساس منتظم.



2. إدارة مرض السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل صحية أخرى. إحدى النتائج الثانوية الشائعة لمرض السكري هي تلف الأوعية الدموية. وقد ذكر الباحثون أن مركبات البيبيرين والكركمين ، الموجودة في الفلفل الأسود والكركم تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الأوعية الدموية.



3. يساعد في الهضم

وقد اعتمدت الطب الهندي القديم على الكركم في دعم صحة الجهاز الهضمي لسنوات. ذكرت الدراسات الحديثة أنه يقلل من انتفاخ البطن والتقلصات.



كل من الفلفل الأسود و الكركم تم الإبلاغ للمساعدة في تعزيز نشاط الانزيمات الهضمية في الأمعاء، مما يساعد طعامك عملية النظام أكثر سهولة وسرعة.



4. صحة الكبد

في الكركم ، يساعد الكركم في زيادة التخلص من الكوليسترول عن طريق زيادة إنتاج الصفراء. أيضا ، الكركمين يساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناجم عن السموم بما في ذلك بيروكسيد ، غالاكتوزامين ، دخان التبغ والمواد الكيميائية المنزلية.



يساعد الفلفل الأسود من خلال تعزيز التوافر الحيوي للغلوتاثيون ، وهو مركب أساسي يساعد في حماية الكبد على المستوى الخلوي.



5. يخفف من الانزعاج

كل من الفلفل الأسود والكركم عند الجمع بينهما يعمل على تخفيف الانزعاج المؤقت، بينما الكركم يساعد على تخفيف الانزعاج المفاجئ في بعض الأحيان.



ضعها معًا وتمتع بتخفيف فوري للوجع والتصلب. هذا هو واحد من الأسباب المعروفة جدا الكركم وشعبيته بين الرياضيين.