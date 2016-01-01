بدء تطوير ورفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر، عن البدء في تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد الرئيسي، والذي يعد من أشهر الشوارع السياحية بالمدينة، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل من حيث استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، والانتهاء من مد خطوط توصيل الغاز الطبيعي.



وقال أمين الشريف رئيس مدينة الأقصر، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم توسعة شارع خالد بن الوليد من ناحية المحكمة للتغلب على الأزمة المرورية خلال فترة النهار، من خلال إزالة البلدورات وتقليل عرض الرصيف بمسافة محددة.



واشار الى انه يتم ذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله طبقًا للجدول الزمنى الموضوع فى مدة لا تتجاوز شهرين ونصف استعدادًا للموسم السياحى الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازى بين المياه والكهرباء والطرق بتنفيذ الأعمال من خلال خطة مرورية تحت إشراف الادارة العامة للمرور بالأقصر لتجنب أى اختناق مروري.