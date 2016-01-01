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وكيل صحة الشرقية يوجه قافلة طبية لنزلاء دار بسمة للإيواء

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:31 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أول قافلة طبية للكشف الطبي علي المقيمين بدار بسمة الخيرية للإيواء بحضور فريق طبي من كافة التخصصات الطبية بمستشفي الزقازيق العام، حيث جرى التنسيق مع القائمين علي الدار بالإتفاق علي تجهيز مستشفي الزقازيق العام لإستقبال المقيمين لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حسب حالة كل منهم في جميع التخصصات.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، يبلغ عدد نزلاء الدار الوافدين علي المستشفي 116 حالة تم مناظرتهم جميعًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم من خلال عشرة عيادات في مختلف التخصصات الباطنة والجراحة والنساء والقلب والمسالك البولية والعظام والجلدية والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والرمد ، بلغ عدد الأطباء المشاركين في الكشف علي النزلاء 27 طبيب كما بلغ عدد التمريض 24 ممرضة .

وأوضح البيان أنه تم حجز 4 حالات بواقع 3 حالات بقسم الجراحة تمهيدا لإجراء جراحات لهم وحالة تم حجزها بقسم العناية المركزة ، كما تم إجراء الفحوصات الطبية من الأشعة العادية لعدد 24 حالة ، التحاليل الطبية لعدد 12 حالة ، الأشعة التليفزيونية لعدد 10 حالات ، كما بلغ إجمالي كمية الأدوية التي تم صرفها متنوعة وفقًا لوحدة الصرف 2116 قرص/زجاجة .

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية قامت الأسبوع الماضي بفريق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بعمل المكافحة اللازمة للحشرات والقوارض بفرعي الدار يوم السبت الموافق 30/ 06/ 2018 .
وكيل صحة الشرقية يوجه قافلة طبية لنزلاء دار بسمة للإيواء
وكيل صحة الشرقية يوجه قافلة طبية لنزلاء دار بسمة للإيواء
وكيل صحة الشرقية يوجه قافلة طبية لنزلاء دار بسمة للإيواء
وكيل صحة الشرقية يوجه قافلة طبية لنزلاء دار بسمة للإيواء

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