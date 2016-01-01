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اقتصاد

فيديو جراف ..ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. اليوم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
آية الجارحي
ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم،الاثنين، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وسجل الدولار نحو 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش.

وسجل اليورو نحو 20.94 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.70 جنيه للشراء، و23.84 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 18.01 جنيه للشراء، و18.12 جنيه للبيع،و الين الياباني 16.1449 جنيه للشراء و 16.23 جني للبيع،واليوان الصيني نحو 2.7465 جنيه للشراء، و2.7640 جنيه للبيع.

كما سجلت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه ارتفاعا طفيفا، طبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.95 جنيه للشراء، و59.34 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

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