إصابة شخصين في مشاجرة بسبب مشاكل الجيرة بالمنوفية

أصيب شخصان بجروح وسحجات بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع في مشاجرة نشبت بينهما بعد مشادة كلامية دارت بينهما بسبب مشاكل الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



وتلقى اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة بركة السبع بنشوب مشاجرة ومصابان بكفر هلال - دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "م .ع. م. 32 عاما - بكالوريوس تجارة" مصابًا بجرح رضي وكدمة بالعين اليسري وطرف ثان : ع .م.ا. ن. 39 عاما مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات بالظهر ومقيمان كفر هلال دائرة المركز.



وجرى نقلهما إلي مستشفي بركة السبع المركزي وبسؤال الطرفان إتهم كل منهما الأخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9048 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 .بالعرض على النيابة تصالح الطرفان أمامها وقررت صرف الطرفين من سراى النيابة بعد أخذ التعهد اللازم عليهما بالحضور فور طلبهما.