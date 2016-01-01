تصادم 6 سيارات وكسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات بشوارع القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة،وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد سوى 4 مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:



- كثافات مرورية بسبب تصادم ٤ سيارات اعلى كوبرى اكتوبر وتحديدا اعلى العروبة بالاتجاة القادم من مدنية نصر ومتجة للجيزة



- تصادم سيارتين بالأوتوستراد للقادم من ١٥ مايو وحلوان ومتجه للمعادى أمام المرصد.



- كسر ماسورة مياة بالثورة بمنزل كوبرى الجيش المتجه لمصر الجديدة.



-سقوط جزء من حمولة مخالفات بناء بميدان الشركات المتجه للشهيد



- كثافات متوسطة بالكورنيش أمام ماسبيرو للمتجه إلى التحرير.



أما باقى الكبارى والانفاق فتعمل بشكل جيد وطبيعى ولاينصح بتعديل باقى المسارات،وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

