ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين الكارديو لحرق الدهون وتقوية العضلات

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامية داليا أيمن، والإعلامية رشا مجدي، فقرة رياضية ومجموعة تمارين منزلية خفيفة للحفاظ على قوام ممشوق وبطن مشدود.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للتغذية السليمة أثناء اليوم وتمارين "الكارديو" لحرق الدهون وتقوية العضلات.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

ترشيحاتنا

شاهد .. بيع بنزين وسولار للتكاتك بأسعار أغلى فى الطالبية

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب

لقاءات السيسي ومتابعة امتحانات الثانوية أهم ما تناولته صحف اليوم

اكتشف أبرز أعراض وأسباب الأمراض المناعية والروماتيزم

ما حكم أخذ فوائد البريد

أول تعليق لـ وليد فواز بعد زواجه من هذه الفنانة

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بقليوب

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة

شاهد.. شوبير يكشف المسؤول عن أزمة فيديوهات المنتخب في روسيا

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟