رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته لمصر بسبب الأمطار

أفاد مصدر مطلع لرويترز بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيلغي جولة خارجية كان سيبدأها يوم الأربعاء وتشمل بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر بعد الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 100 شخص في غرب اليابان.



من ناحية أخرى نقلت وكالة كيودو للأنباء عن توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم قوله بعد الاجتماع مع آبي اليوم الاثنين إن إلغاء الجولة كان "حتميا" في ضوء هذه الكارثة.





