ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته لمصر بسبب الأمطار

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:27 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
رويترز
أفاد مصدر مطلع لرويترز بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيلغي جولة خارجية كان سيبدأها يوم الأربعاء وتشمل بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر بعد الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 100 شخص في غرب اليابان.

من ناحية أخرى نقلت وكالة كيودو للأنباء عن توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم قوله بعد الاجتماع مع آبي اليوم الاثنين إن إلغاء الجولة كان "حتميا" في ضوء هذه الكارثة.


ترشيحاتنا

أول دكتورة في الجسيمات النووية : لم أستطع العمل في مصر

موقع يمني: الفنادق القطرية تبحث عن نزلاء عقب تراجع الزوار

حملات لضبط نباشي القمامة بحي ثان الزقازيق.. صور

التمويل العقارى: لن نطرح شقق إعلان العاشر حاليا والسعر يتجاوز 220 ألف جنيه

تسمم 9 أشخاص تناولوا لبن رايب في سوهاج

6 علامات صادمة تدل على إصابتك بسرطان الثدي

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

اليابان تبحث عن ناجين من الفيضانات التي قتلت 100 شخص

تصادم 6 سيارات وكسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات بشوارع القاهرة

اكتشف أبرز أعراض وأسباب الأمراض المناعية والروماتيزم

أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء بـ3 شروط.. فيديو

المسلماني يكشف عن أدلة تشكك في هبوط أمريكا على القمر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

فيديو

أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو
رانيا أجدع سواق ميكروباص في مصر تحكي قصة كفاحها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟