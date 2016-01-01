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أخبار العالم

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
سمر صالح
نقل السفير القطري محمد العمادي، عدة رسائل إلى إسرائيل وحماس خلال مقابلة صحفية مع قناة "ريشت كان" العبرية، وجاء فيه أن حركة حماس في غزة أقوى مما كانت عليه في حرب 2014، لكنها لا تريد الدخول في حرب جديدة، محذرًا من أن أي حرب جديدة ستكون كارثية ومدمرة.

ووفقًا للقناة العبرية فإن العمادي أوصل رسالة للمسؤولين الإسرائيليين بأن حماس ستوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة إذا ما سمحت إسرائيل لخمسة آلاف غزي بالعمل داخل حدودها، وأضاف ان المظاهرات قرب السياج الأمني الفاصل ستتوقف حينها.

وفي سياق المقابلة أشار العمادي الى ان هذه هي تفاصيل الصفقة التي تم نقلها الى إسرائيل، معربًا عن معارضته لربط إعادة اعمار قطاع غزة بإرجاع الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، مؤكدًا على أن الصيغة المقبولة هي أسرى مقابل أسرى كما قال.

وأضاف هناك فجوة ما زالت شاسعة بين موقفي إسرائيل وحماس فيما يتعلق بالتبادل ولم يحرز أي تقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى أن حماس وإسرائيل تبدلان الوسطاء في هذا الملف، واعتبر السفير القطري أن إسرائيل أخطأت عندما عادت واعتقلت السجناء المفرج عنهم في صفقة شاليط، ويجب أولًا تصحيح هذا الخطأ ثم العودة إلى طاولة المفاوضات.

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