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اقتصاد

البترول تضخ الغاز الطبيعي لـ 6 مدن ومناطق جديدة بالمحافظات

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
مصطفى خلاف ومايكل عياد
نجح قطاع البترول في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهر الحالي في 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية في اطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر واحلاله محل البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ومدن بلقاس وشربين بالدقهلية وبيلا وقرية الجرايدة بكفر الشيخ، وجارٍ حاليًا الانتهاء من استعدادات تدفيع الغاز الطبيعى خلال أيام في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حاليًا بمختلف محافظات الجمهورية والذى رأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع تابع الملا موقف التعاقد على توصيل الغاز بالمناطق التي تم تنفيذ الشبكات الأرضية والفرعية بها في اطار مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بتلك المناطق على فاتورة استهلاك الغاز لمدة 6 سنوات والتي سيستفيد منها 684 الف وحدة سكنية ، حيث وجه الملا شركات توصيل الغاز العاملة في تلك المناطق من القطاع الخاص بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين للإستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل وانتهاء تنفيذ شبكات الغاز التي تم ضخ استثمارات لتنفيذها.

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