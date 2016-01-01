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برلمان

المصريين الأحرار يعقد جلسات استماع حول لائحة قانون" ذوى الإعاقة"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
أعلنت أمانة ذوى الإعاقة بحزب المصريين الأحرار ببورسعيد تنظيم جولات وجلسات أستماع حول النقاط الخلافية بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة من خلال لقاءات بالجمعيات وغيرها لمعرفة المعوقات.

وبدء جمعة شعبان أمين ذوى الاعاقة بأمانة الحزب ببورسعيد جولاته الميدانية بزيارة جمعية النور والأمل للمكفوفين والتقي محمد عبد اللطيف مدير الجمعية واعضاء الجمعية؛ استمع للمشكلات وناقشا سويًا الخلاف حول اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة.

كما أتفق معًا لعقد لقاء مطول وجلسة استماع ومناقشة بمقر الأمانة وتبادل الزيارات، وأكد أمين ذوى الإعاقة بالحزب أن المصريين الأحرار يؤلي أهتمام بالغً بحقوق ذلك القطاع ويهدف وجود لائحة تتوافق مع تطلعات متحدي الإعاقة في العام المخصص لهم والذي اطلقه رئيس الجمهورية.

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