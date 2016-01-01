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فن

في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن أم كلثوم لبنان

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة اللبنانية نور الهدى، التي رحلت عام 1998 عن عمر يناهز 78 عامًا.

اكتشف موهبتها والدها وقدم لها الدعم وجعلها تشارك بجميع الحفلات الغنائية بمدرستها وأطلق عليها الكثير لقب ام كلثوم لبنان ثم اكتشفها الفنان يوسف وهبى وأسند لها بطولة فيلم جوهرة ، وحالفها الحظ للعمل مع كبار النجوم مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وغنت امام الملك فاروق.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها هدى ونرجس وقبلني يا ابي وشباك حبيبي وعايزة اتجوز.

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