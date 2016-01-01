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منوعات

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
أحمد شريف
دخلت بعثة الإنقاذ التي تعمل على إخراج أعضاء فريق كرة القدم التايلاندي الشباب، الذين ظلوا عالقين داخل كهف غمرته الفيضانات لمدة أسبوعين، يومها الثاني.

ويعتزم فريق من الغطاسين إخراج أربعة من الأطفال من ضمن الـ 12 شابا محتجز، مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، في حين يتعين على الأولاد الأقوياء ومدربهم الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الغواصون في وضع صهاريج أكسجين جديدة على طول الطريق خارج الشبكة تحت الأرض كجزء من الاستعدادات لتكرار المهمة التي شهدت أربعة أولاد تم إنقاذهم أمس.

ويعتقد أن الغواصين عادوا الآن داخل الكهف ليعملوا في طريقهم نحو الأطفال المتبقين ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما ، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.

بحلول ظهر يوم الاثنين (6:00 بتوقيت المملكة المتحدة) كانت السلطات قد أعطت القليل من التفاصيل الأخرى حول آخر التطورات في مهمة الإنقاذ.

وشهدت المهمة "المتميزة" يوم الأحد التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة ، والتي يقودها غواصون بريطانيون خبراء ، خروج أربعة أطفال يتم توجيههم بهدوء إلى بر الأمان بعد 15 يومًا من محاصرتهم في كهف تحت الأرض.

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند
انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند
انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

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