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منوعات

شاهد .. كيف أفسد قط لقاء سياسيا مهما

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أفسد قط لقاء سياسيا أذيع عبر التلفزيون، بعد أن صعد على كتف ورأس البروفيسور في مشهد ساخر وغريب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان الدكتور تارجالسكي يقوم بإجراء مقابلة تلفزيونية لمناقشة الاحوال البولندية، ليقطع القط اللقاء ويقفز على وجه مربيه البروفيسور.

في حين كان القط يجلس على طاولة بالقرب من البروفيسور الأكاديمي خلال لقائه التلفزيوني، قبل أن يقرر العثور على مكان أكثر راحة على أكتاف مربيه.

فيما كان الدكتور تارجالسكي يتحدث عن الوضع السياسي في بولندا ، وسط حملة حكومية على المحكمة العليا المستقلة في البلاد.

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