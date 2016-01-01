عودة منتخب الناشئين من المونديال تحسم قائمة مصر في بطولة السلة

أكد محمد فتحي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة في نسختها رقم 17 التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، إن عودة منتخب الناشئين المشارك في بطولة كأس العالم بالأرجنتين المقرر لها اليوم الاثنين، ستحسم قائمة منتخب مصر المشارك في البطولة العربية للشباب، والتي ستسبق تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم .



وأوضح فتحي، أن قائمة منتخب مصر الذي سيشارك في البطولة العربية للشباب، والتصفيات الأفريقية التي ستقام بمالي، والمؤهلة لكأس العالم 2019، ستضم عناصر مميزة من منتخب الناشئين الذي شارك في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بالأرجنتين.



وتشارك 7 دول في البطولة العربية لكرة السلة للشباب هي مصر والجزائر وتونس والسودان والأردن والبحرين والإمارات.

