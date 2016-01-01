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محافظات

وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:57 ص
الجولة
الجولة
ايمن محمد
أجرى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولة بالسوق القديم في شرم الشيخ سيرا على الأقدام.

وتفقدا خلالها السوق التجارى القديم ومسجد الصحابه وميدان الساعة وقصر الثقافة، وأبدى الوزير إعجابه الشديد بالتطورات الهائلة التى تشهدها المدينة فى كافة المجالات وخاصة السياحى والثقافى، معربًا عن امنياته بعودة السياحة الى سابق عهدها بمدينة شرم الشيخ.

وكان وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء افتتحا عدة مشروعات للحماية من السيول بمدينتى سانت كاترين وطابا وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية إن أعمال الحماية بمصر تتعدي تكلفتها١٠ مليار جنيه، مشيرا الى أنه تم تنفيذ أعمال منها حاليا بقيمة ٣ مليار جنيه وقد قمنا بتنفيذ أعمال حماية لمدينة طابا بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه أدت إلى حماية منشات تتعدى قيمتها ٣٠ مليار جنيه.

ومن جهته أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه تم إقامة سدود ومصدات للسيول وبحيرات تعدت تكلفتها ٨٠٠ مليون جنيه بهدف حماية المحافظة والمنشأت الحيوية من أخطار السيول وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعدم تكرار ما تعرضت له المحافظة من مخاطر السيول خلال السنوات الماضية.
وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ
وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ
وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ
وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ
وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق القديم بشرم الشيخ

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