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محافظات

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز البلينا بسوهاج

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:03 ص
إزالة
إزالة
خالد رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،أنه تم إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في حملة إزلة مكبرة بناحية مركز البلينا،وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لظاهرة التعديات وإزالتها فورا من خلال أجهزة المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.

ونوه عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأنه تم شن حملة إزالة مكبرة بناحية قرية برديس، بالاشتراك مع قوات الأمن لقطاع الجنوب، ومباحث ومركز شرطة البلينا، وقسم الازالات، وحماية الأراضي بالادارة الزراعية، والتنظيم بالوحدة،لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات وإزالة التعديات، والتصدي لأي حالة تعدى فى المهد بالبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، ومحاسبة المخالفين وفقا للوائح والقوانين.

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