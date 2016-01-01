شعبة الأرز: قرار الاستيراد سينقذ 70% من المضارب من شبح الإغلاق



وكان الرئيس السيسى قد وافق على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويقه للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجارى.



ووجه الرئيس خلال اجتماعه امس بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بدعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع فى المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.



اكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتجاه لاستيراد الارز جاء لتخفيف الاثار المترتبة على قرار وزير الموارد المائية والرى الخاص بتقليل مساحات زراعة الأرز ، لافتا الى انه كان سيتسبب في توقف 70% من مضارب الارز، الا انه بقرار الرئيس ستنقذ تلك المضارب من كارثة الاغلاق.واضاف شحاتة فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان اتجاه الحكومة لاستيراد الارز الشعير سيؤدي الى استقرار الاسعار بالسوق المحلى ،موضحا ان اسعار الأرز مستقرة ، حيث تتراوح ما بين 9 الى 12 جنيها للكيلو ، وانه سيتم طرح كميات ارز جديدة في النصف الثاني من شهر يوليو الجارى.واوضح رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات، أن استهلاك مصر من الارز يصل الى 3 ملايين طن ارز ابيض سنويا ، مؤكدا ان الارز سيشهد حالة ثبات في الاسعار في الفترة المقبلة.