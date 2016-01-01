صبحي: لن أتحدث عما تعرضت له في الإسماعيلي احتراما للجماهير

قال محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، إنه يرفض فكرة الاعتزال في الفترة الحالية لافتا إلى أنه يسعى لتحقيق أهدافه في كرة القدم، ولن يستجيب للضغوطات التي تعرض لها خلال العام الماضي.



وأضاف: سعيد باللعب للداخلية في الموسم الجديد، علاء عبد العال المدير الفني تحدث معي كثيرا بجانب رئيس النادي، والتفاؤل يسيطر على الفريق في الفترة الحالية".



وأكمل: "عودتي للإسماعيلي بها الكثير من الكواليس التي لا أحب الإفصاح عنها، كوني من أبناء الإسماعيلي وأحد كباتن الفريق، رحيلي عن النادي وجهة نظر لمجلس الإدارة.



وأردف: "احتراما للإسماعيلي وجماهيره لن أتحدث عن ما حدث، لكن لو كان النادي طلب عودتي بالتأكيد لن أتأخر عن النادي، لكن ما علمته أنني لم اكن ضمن الترشيحات.



وأوضح: بعد رحيل المدير الفني إيهاب جلال عن المقاصة، لم يكن هناك رغبة في بقائي داخل الفريق، لذلك فضلت الرحيل.



وأتم: أنا سعيد للغاية باللعب في فريق الداخلية مع علاء عبد العال، اللاعبون لديهم طموح كبير بتحقيق نتائج جيدة في الموسم الجديد من الدوري.

