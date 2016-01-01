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كأس العالم

علاء علي: بتروجت لم يقصر معي.. وقرعة الدوري صعبة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:03 ص
علاء على
علاء على
منتصر الرفاعى
قال علاء علي، لاعب فريق بتروجت: إنه سيجري عملية الرباط الصليبي ظهر اليوم الإثنين، لافتا إلى أنه بحالة نفسية جيدة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجهاز الفني لبتروجت لم يتحدث معي بشكل نهائي عن قيدي أو استبعادي من قائمة الفريق في الموسم الجديد".

وأردف: "بتروجت لم يقصر معي في علاجي منذ إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الجهاز الفني والإدارة لم تتركني منذ الإصابة".

وعن قرعة الدوري، قال: "القرعة وضعت بتروجت في مواجهات صعبة ببداية الدوري، لكن الفريق يستعد جيدا ومبكرا للمسابقة، والجهاز الفني يركز بشكل كبير هذا الموسم"

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