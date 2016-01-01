علاء علي: بتروجت لم يقصر معي.. وقرعة الدوري صعبة

قال علاء علي، لاعب فريق بتروجت: إنه سيجري عملية الرباط الصليبي ظهر اليوم الإثنين، لافتا إلى أنه بحالة نفسية جيدة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجهاز الفني لبتروجت لم يتحدث معي بشكل نهائي عن قيدي أو استبعادي من قائمة الفريق في الموسم الجديد".
وأردف: "بتروجت لم يقصر معي في علاجي منذ إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الجهاز الفني والإدارة لم تتركني منذ الإصابة".
وعن قرعة الدوري، قال: "القرعة وضعت بتروجت في مواجهات صعبة ببداية الدوري، لكن الفريق يستعد جيدا ومبكرا للمسابقة، والجهاز الفني يركز بشكل كبير هذا الموسم"
وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجهاز الفني لبتروجت لم يتحدث معي بشكل نهائي عن قيدي أو استبعادي من قائمة الفريق في الموسم الجديد".
وأردف: "بتروجت لم يقصر معي في علاجي منذ إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الجهاز الفني والإدارة لم تتركني منذ الإصابة".
وعن قرعة الدوري، قال: "القرعة وضعت بتروجت في مواجهات صعبة ببداية الدوري، لكن الفريق يستعد جيدا ومبكرا للمسابقة، والجهاز الفني يركز بشكل كبير هذا الموسم"