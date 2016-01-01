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أيمن شوقي يروي تفاصيل انضمامه للأهلي وموقفا طريفا مع حسام حسن

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:04 ص
ايمن شوقى
ايمن شوقى
منتصر الرفاعى
قال أيمن شوقي، نجم الأهلي الأسبق، إن انضمامه للقلعة الحمراء كان في عام 84 بعد تألقه مع نادي الكروم في مسابقة الدوري، لافتا إلى أن الزمالك سعى لضمه بعد مفاوضات الأهلي.

وأضاف شوقي،في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "بعد دخول الزمالك في الصفقة عاد الأهلي للتفاوض معي وحسم الأمور لصالحه".

وتابع:"اللعب للأهلي حلم كبير ولم أكن أصدق نفسي، الأهلي عبارة عن أسرة ولا تشعر بالغربة بداخله، آخر موسم لي مع الأهلي 95 بعد قدوم الإنجليزي آلان هاريس".

وقال:إن محمد رمضان وحسام حسن من أفضل من زاملتهم في الملعب، حسام حسن أسطورة وأرقامه تتحدث عنه".

وكشف عن موقف طريف جمعه بحسام حسن،قائلا: إنه في أحد المرات كنا نلاقي منتخب اليمن وديا، وأرسل لي علاء عبد الصادق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولعبتها برأسي في المرمى، لكني فؤجئت بحسام حسن يتوجه نحو الحكم ويبلغه بأنه الذي أحرز الهدف".

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