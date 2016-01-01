المقاصة: رفضنا بيع نجومنا.. وقرعة الدوري صعبة

قال محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة، إن الفريق احتفظ بكافه نجومه هذا الموسم، بعد أن رفض الجهاز الفني ومجلس الإدارة رحيل أي من نجوم الفريق، لافتا إلى أن الجهاز طلب دعم دفاع الفريق.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تعاقدنا مع 3 لاعبين دبش وطه عادل وعصام، بجانب ضم المهاجم عمر بسام من الأسيوطي".



وأردف: "أسعار السوق غير مستقرة ولا معقولة، وننتظر حتى نرى إلى أين ستصل هذه التجربة الغريبة على الوسط الرياضي".



وعن قرعة الدوري، قال: "القرعة وضعتنا في مواجهات صعبة ببداية الدوري، ونأمل أن يكون ملعبنا الفيوم أو الدفاع الجوي".

