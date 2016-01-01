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كأس العالم

طاهر أبو زيد: نتائج المنتخب في المونديال نتاج منظومة فاشلة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:10 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعى
قال طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن نتائج وأداء منتخب مصر في كأس العالم بروسيا، هو نتاج لمنظومة فاشلة بالكامل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "منظومة الرياضة في مصر فاشلة من الرأس إلى القدمين".

وعن مدرب الفراعنة، قال: "القصة ليست قصة مدرب أجنبي أو مصري، الوضع القائم رياضيا وكرويا لابد وأن يكون هناك شكل واضح وتدخل واضح وأتمنى التوفيق لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الحالي".

وأكمل: "لم يقف أحد كثيرا أمام الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له المنتخب البرازيلي، أحيانا يكون هناك تعمد في ظلم فرق".

وأردف: "عندما يتوقف جميع الحكام للجوء إلى حكم الفيديو في اللعبات المثيرة، ويرفض حكم مباراة البرازيل وبلجيكا هذا الأمر، يدل ذلك على أن البرازيل تم إقصائها بفعل فاعل".

وأوضح: "البرازيل كانت الأفضل على الإطلاق، ومنتخب فرنسا حاليا هو الأقرب للتتويج".

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