قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم الاثنين إن إثيوبيا وإريتريا ستطوران معا موانئ إريترية على البحر الأحمر وذلك بعد يوم من لقاء زعيمي البلدين واتفاقهما على تطبيع العلاقات وإنهاء أزمة عسكرية استمرت 20 عاما.



وقالت هيئة الإذاعة "اتفق الزعيمان خلال اجتماعهما على استعادة العلاقات واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. كما اتفقا على المشاركة في تطوير الموانئ."