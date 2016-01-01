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أخبار العالم

الجيش السوري يحاصر جيبا للمعارضة في مدينة درعا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
ا ش ا
قال مقاتلون من المعارضة السورية إن الجيش وحلفاءه فرضوا حصارا اليوم الاثنين على جيب المعارضة في مدينة درعا بجنوب البلاد وإنهم في طريقهم للسيطرة على المدينة بالكامل.

وقال أبو شيماء المتحدث باسم مقاتلي المعارضة في المدينة إن عدة آلاف محاصرون الآن بعد أن دخل الجيش قاعدة رئيسية غربي المدينة دون قتال قبل إجلاء رسمي لمسلحي المعارضة وهو ما يخالف اتفاقا توسطت فيه روسيا.

كان ممثلو المعارضة وضباط روس توصلوا إلى اتفاق يوم الجمعة يقضي بتسليم درعا وبلدات أخرى في محافظة درعا الجنوبية على الحدود مع الأردن في نصر جديد للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

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