ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

أيمن شوقي: الأهلي لم يتأثر بغياب السعيد..وناصر ماهر أنسب بديل

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:12 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
منتصر الرفاعى
قال أيمن شوقي، نجم الأهلي الأسبق:إنه يوافق على رحيل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، حال تلقى عرض جيد في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأهلي لا يقف على لاعب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الباب والرياضة: "فريق كبير بحجم الأهلي لابد وأن يكون يملك في كل مركز أكثر من بديل".

وأكمل: "يجب على الأهلي الإهتمام بقطاع الناشئين وتقليل سياسة الشراء، من الوضع الطبيعي أن يملك الفريقين أكثر من فريق، جميع أندية الدوري تضم لاعبي النادي الأهلي".

وأردف: "أجايي لاعب جيد وتطور مستواه بشكل كبير وخصوصا في الموسم الماضي، أجايي دوره كبير وصعب الاستغناء عنه في الوقت الحالي إلا لو كان هناك بديل".

وعن عبد الله السعيد، قال: "الحديث عن أن تراجع مستوى الأهلي في آخر المباريات بسبب غياب السعيد كلام غير صحيح، عبد الله شارك في مباريات كثيرة وظهر بشكل متواضع".

وأردف: "هناك ناصر ماهر لاعب رائع ومن أبناء النادي ويمكنه تعويض السعيد بل والتفوق عليه، وأيضا هناك أحمد حمدي، لاعب صاعد واعد".

ترشيحاتنا

حدث في مثل هذا اليوم 9 يوليو

صدى البلد في منزل الطفل المختطف بالشروق..المستشار فايز مليكة:المتهمون خطفوا حفيدي لحظة مشاهدتي لمباريات كأس العالم ..نجلتي لاحقت المتهمين ولم تستطع إنقاذه..والطفل: بحب الشرطة علشان أنقذتني

تعرف على الطلاب المسموح لهم بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

الداخلية: السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى

لجنة الفتوى: يجب الحج مرة أخرى في هذه الحالة

اليابان تبحث عن ناجين من الفيضانات التي قتلت 100 شخص

فرد الشعر دون كرياتين أو بروتين فى دقائق

صندوق تحيا مصر ينتهي من إعمار 7264 منزلًا فى قرى 15 محافظة

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

أهل السوداني المقتول في قطر يكشفون عنصرية نظام الحمدين

إحالة مسئولى حماية الأراضى بالدلنجات للنيابة الإدارية

أسرع رجيم دون حرمان لمحاربة الدهون المزعجة وإنقاص الوزن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

فيديو

متحدث الري: إنشاء سدود جديدة للاستفادة من مياه السيول..فيديو
أنا من سكة وأنت من سكة يحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب
13 مليون مشاهدة لكليب أغنية أطاوع لـ محمود الليثى
كليب أغنية اللى باعنا خسر دلعنا يقترب من 6 ملايين مشاهدة
سامى حمدى: كسبت ميدالية بدورة البحر المتوسط بحركة غير معتادة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟