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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار غرب اليابان إلى 109 قتلى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:07 ص
صدى البلد
ا ش ا
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة غرب اليابان اليوم الاثنين، إلى 109 قتلى بالإضافة إلى 80 آخرين مفقودين وعشرات الآلاف بدون مأوى.

وأكدت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، استمرار عمليات الإنقاذ والبحث التي يقوم بها أفراد قوات الدفاع الذاتي وغيرهم في المناطق المتضررة من الكوارث، في حين حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمهور من مخاطر المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

من جهته..أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - في اجتماع مع وحدة الاستجابة للكوارث التي أنشئت للتعامل مع الفيضانات - أنه تم إرسال 73 ألف فرد من الشرطة وقوات الدفاع الذاتي لمكان الحادث، حيث إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح.
وبدورها..أكدت وزارة الأراضي حدوث 238 انهيارا أرضيا على الأقل في 28 مقاطعة وفيضانات في أكثر من 200 موقع على طول الأنهار التي تديرها الدولة والسلطات المحلية.
وتعد هذه الأمطار واحدة من أخطر الكوارث التي ضربت اليابان السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا الحالي العدد الذي سجل خلال الانهيارات الأرضية في هيروشيما في عام 2014 والذي بلغ 77 حالة وفاة.

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