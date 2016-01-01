وصول وسفر 1342 راكبا وتداول 114 شاحنة بميناء نويبع

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء نويبع البحري شهد اليوم وصول وسفر 1342 راكبا وتداول 114 شاحنة،حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 218 راكبا و21 برادا و8 تريلات و11 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 374 راكبا و29 برادا و7 تريلات و41 سيارة و 2 باص جيت، وغادرت السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 750 راكبا و 31 برادا و 18 تريلا و3 سيارات و4 باصات جيت.