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محافظات

بيطرى أسوان: إطلاق قوافل لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:10 ص
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
شاذلى عبد الفتاح
استعدت مديرية الطب البيطرى بأسوان لإطلاق قوافل طبية بمختلف مراكز وقرى محافظة أسوان اليوم لمكافحة إنتشار مرض الجلد العقدى الذى يصيب الحيوانات لتحصين الماشية من إنتشار بؤر المرض الذى يصيب الماشية ، ومكافحة المرض فى مكانه قبل تمدده .

القوافل يتم تنفيذها بالإشتراك مع إدارات الإرشاد والخدمات والرعاية والعلاج والوقاية وبالتعاون مع أطباء الإدارة حيث ستبدأ عملها بقرية فارس بمركز كوم أمبو وصولًا إلى مختلف مراكز المحافظة .

ومن المقرر أن تقوم مديرية الطب البيطرى بأسوان بعمليات تقصى لمدة 21 يومًا فى مختلف المراكز خلال الفترة الماضية لرصد الحالات المصابة والإبلاغ عنها فورًا للبدء فى إجراءات عملية التحصين والرش والحقن ضمن إجراءات علاج الحيوانات على مدى البؤرة التى يكتشف فيها المرض.

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