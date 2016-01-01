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محافظات

إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية بدير مواس بالمنيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:59 ص
إزالة
إزالة
أيمن رياض
شنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا،حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و17 قيراطا و6 أسهم بقرية اسمو العروس ،حيث قاد الحملة فاطمة عثمان نائب رئيس المركز وعماد جاد رئيس القرية.

وصرح علي غلاب رئيس مركز ومدينة ديرمواس بأن تلك الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها،مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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