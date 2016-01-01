ميدو: قرار ساوثجيت باستبعاد جو هارت سليم وشجاع

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق،على قرار المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ساوثجيت، باستبعاد جو هارث حارس المنتخب جو هارت من صفوف الفريق،واصفا القرار بأنه سليم وشجاع.



وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" قرار ساوثجيت باستبعاد جو هارت من المنتخب والشجاعه في ابعاد روني تدريجيا عن الفريق احد اهم القرارات التي اتخذها المدرب لمصلحة المنتخب الانجليزي..اخيرًا الان تمتلك إنجلترا حارس مميز متمثلا في بيكفورد.. لن يبقى في ايفيرتون طويلا!! "



وكان المنتخب الانجليزي قد تأهل لربع نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨ .