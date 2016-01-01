كشف بترولي لـ إيني ينتج 5130 برميل يوميا

أعلنت شركة إيني الإيطالية لاكتشافات الغاز والطاقة، اليوم الاثنين عن كشف بترولي جديد، في صحراء مصر الغربية.



ويعتبر الاكتشاف الجديد لـ ايني في مصر هو الثانٍ في موقع التنقيب B1-X الواقع جنوب غرب الصحراء الغربية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة، وفقا لبيان نشرته الشركة الايطالية على موقعها



والبئر هو الثاني الذي تم حفره بواسطة إيني لاستكشاف التسلسلات الجيولوجية العميقة لحوض الفاجور، واشار بيان ايني الى انه تم حفر SWM B1-X على بعد 7 كيلومترات من أول اكتشاف (SWM A2-X)، إلى عمق إجمالى 4523 متر، وواجهت 35 متر صافي من الزيت الخفيف في أحجار الرمال الباليوزويك تشكلت منذ عصر الكربونات في عالم احجار رخام البويب من العصر الطباشيري.



وقد تم فتح البئر للإنتاج في الأحجار الرملية في وسلمت 5130 برميلًا من النفط يوميًا (BOPD) من الزيت الخفيف (37 ° API) مع غاز منخفض مصاحب، حسب ايني



ويؤكد الاكتشاف على إمكانية التنقيب والإنتاج العالية للتتابعات الجيولوجية العميقة لحوض فاجور. وتخطط الشركة الايطالية على المدى القريب حفر آفاق استكشافية أخرى بالقرب من اكتشافات A2-X و B-1X لتعزيز ما يمكن أن ينتج من الطاقة في الحقول الحديثة كمنطقة إنتاجية جديدة لشركة إيني في مصر.



ومن المتوقع أن يتم توجيه الإنتاج إلى البنى التحتية القائمة بالفعل ثم يتم شحنها إلى محطة الحمرا من خلال خطوط الأنابيب القائمة، بعد موافقة وزارة التنمية والموارد المعدنية على خطة التنمية.



وتمتلك شركة إيني، من خلال شركتها التابعة شركة النفط الدولية المصرية (IEOC) ، حصة في رخصة جنوب غرب مليحة.



وتنتج شركة النفط والغاز الطبيعي (IEOC) من خلال شركة تشغيل حقول "عجيبة" ، التي تملكها أيضًا الشركة المصرية لتكنولوجيا النفط (IEOC) والمؤسسة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، تنتج حاليًا 55 الف برميل من النفط المكافئ يوميًا من الصحراء الغربية المصرية.



وكانت إيني موجودة في مصر منذ عام 1954، حيث تعتبر المنتج الرئيسي لحوالي 300 ألف برميل من النفط المكافئ باليوم الواحد، ومن المتوقع أن ينمو هذا الإنتاج خلال العام ، بفضل زيادة حقل زهر.

