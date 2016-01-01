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أخبار العالم

التحالف العربي تدمر دبابات وآليات تابعة للحوثيين بالحديدة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
ا ش ا
تمكنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم الأثنين، من تدمير العديد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمتمردين الحوثيين جنوبي مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) الاخبارية أن قوات الجيش والمقاومة، من ألوية العمالقة، تمكنت وبمساندة من طيران التحالف العربي، من تنفيذ عمليات تمشيط واسعة غربي مدينة التحيتا مما أسفر عن عشرات القتلي والجرحي في صفوف ميليشيات الحوثي .

وكانت قوات المقاومة المشتركة قد تمكنت من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثي في بعض الأحياء والمزارع، وذلك مع انهيار صفوف المتمردين على وقع الضربات العنيفة، التي تلقتها في جبهات القتال.

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