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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:03 ص
انقلاب سيارة - ارشيفيه
انقلاب سيارة - ارشيفيه
ايمن محمود
أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق العلمين وادي النطرون.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الضبعة بوصول 3 مصابين وهم: ليلى.ش.ح،67 سنة،القاهرة، وجيهان.م.ع،46 سنة،القاهرة،ومحمد.ز.م،72 سنة،القاهرة إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

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