إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق العلمين وادي النطرون.



تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الضبعة بوصول 3 مصابين وهم: ليلى.ش.ح،67 سنة،القاهرة، وجيهان.م.ع،46 سنة،القاهرة،ومحمد.ز.م،72 سنة،القاهرة إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.



تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة.