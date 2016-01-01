كفر الشيخ يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لـ المظاليم.. صور

يواصل الفريق الكروي الأول بكفر الشيخ بقيادة مديره الفني شريف الخشاب، ومدربه العام، خالد إسماعيل، تدريباته الجماعية، على ملعب إستاد كفر الشيخ الرياضي؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز (ب) المظاليم.



ويركز المدير الفني لكفر الشيخ خلال فترة الاعداد على النواحي البدنية بالإضافة إلى الارتقاء بالنواحي الفنية والتكتيكية من خلال أسلوب اللعب والتحركات داخل المستطيل الأخضر ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبين من خلال تلقينهم بعض الجمل التكتيكية.



ويخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال الفترة القادمة للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين والوصول إلى التشكيل الأنسب في المباريات الرسمية، حيث يستضيف مركز شباب الحنفي الأربعاء المقبل، وفريق الزرقا الاثنين المقبل.

