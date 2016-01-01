تعرف على موعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.. رسميا

وضع نادي يوفنتوس الإيطالي، مهلة زمنية، من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا كوبي، فإن يوفنتوس يضع 7 أيام مقبلة كمهلة لإنهاء صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو.



ونوهت الإذاعة بأن ريال مدريد لم يتلق أي عرض رسمي من يوفنتوس حتى الآن، لضم كريستيانو رونالدو.



وأشارت إلى أن الصحافة الإيطالية، توقعت إعلان يوفنتوس، عن ضم رونالدو غدا الثلاثاء، بالرغم من عدم حديث الدون البرتغالي في العلن، عن رغبته في الرحيل، كما يريد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني.



ولفتت الإذاعة،إلى أن كريستيانو رونالدو تحدث مع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، خلال الفترة الماضية.



وأشارت الإذاعة في نهاية تقريرها،إلى أن يوفنتوس سيسدد 130 مليون يورو، لضم كريستيانو رونالدو، وليس 100 مليون يورو كما ذكرت بعض التقارير، مع حصوله على 30 مليون يورو كراتب سنوي.



