نقل الباعة الجائلين بمنفلوط إلى السوق الجديد

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إزالة كافة تعديات الباعة الجائلين على الميادين والشوارع الرئيسية نظرًا لما تسببه أزمات مرورية في حركة السيارات بتلك المناطق.



ولفت إلى توفير باكيات ومحلات داخل أسواق مخصصة للباعة الجائلين بعدد من مراكز المحافظة لنقلهم وتسكينهم بها طبقًا للضوابط والقواعد المحددة لذلك توفيرًا لسبل الأمان والإستقرار ودون تعرض للمسائلة القانونية مؤكدًا على استمرار العمل في إزالة الإشغالات بجميع أحياء ومراكز المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون أي عوائق.



وأشار المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة إلى التنسيق بين المحافظة ورئاسة مركز ومدينة منفلوط وشرطة المرافق لإزالة كافة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة منفلوط لنقل الباعة الجائلين إلى السوق الذي تم إنشائه مؤخرًا لافتًا إلى قيام المحافظة في وقت سابق بإنشاء باكيات ومحلات للباعة الجائلين لتكون بمثابة أماكن ثابتة لهم للقضاء على انتشارهم العشوائي بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة منفلوط مشددًا على ضرورة إلتزام الباعة بالتواجد داخل السوق وبالباكيات المخصصة لهم بالمساحة المحددة طبقًا للرسومات التوضيحية التي تم اعتمادها في ذلك الوقت دون بروز أو تعدي على الشارع.



وقال حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز إنه تم إخلاء ميدان القلعة بمدينة منفلوط من الباعة الجائلين بناءًا على قرار وتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة بوسط مدينة منفلوط لافتًا إلى استحسان المواطنين لحملات إزالة الاشغالات مقدمين الشكر والتقدير للمحافظ على تنفيذها مؤكدًا على إستمرار حملات رفع التعديات على حرم الطريق للقضاء نهائيًا على العشوائية وعدم التنظيم بسبب هذه الإشغالات.



وأضاف درويش إنه تم تشكيل حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمشاركة محمود ياسين الدن مساعد رئيس المركز ، ومحمد على فنيدي مسئول ادارة الاشغالات وأشرف فوزي مساعد رئيس المركز وبالتنسيق مع قوات الأمن ومركز شرطة منفلوط بقيادة اللواء عمر زناتي واللواء علاء منصور نائبي مدير أمن أسيوط للقطاع المركزي لفرع الشمال والمقدم محمد مندور نائب مأمور مركز منفلوط والمقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز منفلوط وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية لإزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين من ميدان القلعة للسوق المخصص لهم بالموقف القديم بمنطقة تقسيم الصياد (أمام مسجد مسك الختام) على أن يتم إخلاء باقي المناطق خلال الإسبوع الجاري.



وأكد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه تم البدء الفوري في تطوير ميدان القلعة بعد رفع الإشغالات الموجودة بها ورفع كفاءته ؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة كل من (ربيع محمدين مساعد رئيس المركز وحسني دانيال من قسم المشروعات بالوحدة).







