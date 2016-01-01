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رئيس نقابة العاملين بصحة سيناء يعد بحفظ حقهم في حافز الـ150%

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:47 م
صدى البلد
احمد صالح
وعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بشمال سيناء، بحفظ حقوق زملائه بشأن حافز الـ150% الخاص بالاداريين اسؤة بالاداريين العاملين بهيئة التأمين الصحي، وكذلك تفعيل صندوق الزمالة ليستفيد منه جميع العاملين بالصحة والذى يستفيد منه اكثر من 3000 موظف من العاملين بالصحة.

جاء ذلك اثناء اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بشمال سيناء اليوم مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عربى محمد بديوان عام المديرية برئاسة سعد طنطاوى رئيس النقابة.

وقال سعيد عبد الجواد، الامين العام، إنه سوف يجري تفعيل دور النقابة فى النشاط الاجتماعى والثقافى والترفيهى للعاملين بالصحة وذلك بعقد مزيد من الندوات ومؤتمرات تثقيفية يتم شرح فيها قانون الخدمة المدنية الجديد الخاص للعاملين بالصحة كذلك سوف يتم عمل حفلات تكريم للمميزين من اطباء واداريين وفنيين وتمريض وعمال يكون حافزا معنويا لهم . بالاضافة الى عمل رحلات ترفيهية داخلية وخارجية للعاملين بالصحة وذويهم.

وأبدى وكيل الوزارة استعداده التام للتعاون المثمر مع اعضاء النقابة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات سواء مالية او معنوية من شئنها الارتقاء بمستوى العمل وكحافز لهم لبذل كثيرا من الجهد فى خدمة المرضى.

وقدم أعضاء النقابة التهنئة الى الدكتور عربى محمد وكيل الوزارة بمناسبة ترشيحه لبعثة الحج هذا العام .وتم اهداءه "درع نقابة العاملين بالخدمات الصحية بشمال سيناء ".

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