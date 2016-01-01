فن التعامل مع الآخرين ورشة عمل للأطفال بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، فى الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، ورشة عمل للأطفال بعنوان "فن التعامل مع الآخرين"، حيث تهدف الورشة التى تقام ضمن سلسلة من الدورات التدريبية إلى إكساب أعضاء المكتبة المعرفة الكاملة بمفاهيم وأساسيات فن التعامل مع الاخرين وتبسيط مفاهيمه، وذلك بمشاركة الدكتورة رحاب مكاوى، اخصائية الارشاد النفسى بإدارة مصر الجديدة الطبية.



وقال الدكتور نبيل حلمى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن مرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل التى يمكن للطفل خلالها اكتساب الخبرات، حيث يتم فيها تكوين شخصيته، ولذلك تحرص الجمعية على تقديم أنشطة تربوية وورش عمل متخصصة فى مجالات الحياة اليومية لدعم الجانب السلوكى والتربوى لدى الأطفال فى مقتبل العمر.



وأشارت مروه عبدالمنعم مدير مكتبة الطفل، إلى أن الورشة تتناول فى عدة محاور تستغرق قرابة الثلاث ساعات، المهارات اللازمة فى مجال التعامل الاجتماعى وتنمية مهاراتهم لتطبيع ذلك ‏فى حياتهم الاجتماعية وتعاملاتهم اليومية ومواجهة مختلف الظروف لدى الطرف الآخر وتعميق المعرفة وتنمية المهارات لدى الحضور فى ممارسة وتطبيق فن التعامل.