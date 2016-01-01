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مدارس الفصل الواحد في دمياط خاوية ومحرومة من الخدمات.. التربية والتعليم: خطة لزيادة عددها الفترة المقبلة.. ووكيل الوزارة: غير راض عنها لعجز إمكاناتها

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:41 م
صدى البلد
زينب الزغبي
  • مدارس الفصل الواحد في دمياط خاوية ومحرومة من الخدمات
  • 35 فصل واحد بدمياط وضعف الإمكانيات أدى لعزوف الطلاب والمعلمين
  • التربية والتعليم بدمياط: خطة الوزارة في الفترة المقبلة تستهدف زيادة عدد الفصول
  • وكيل الوزارة: غير راض عن تلك الفصول لعجز إمكانياتها

مدارس الفصل الواحد بمحافظة دمياط، هى مدارس إبتدائية تقام فى القرى المحرومة من التعليم بدمياط خاصة قري كفرسعد ومركز دمياط ، ويتولى مسئولية التدريس فيها، لجميع المواد الدراسية، معلم واحد أو اثنان على الأكثر من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة، والمدرسة عبارة عن فصل واحد ومجهز بما تحتاجه العملية التعليمية.

والغرض من إنشاء هذه المدارس يعود لاستقبال التلاميذ المتسربين من التعليم أو التلاميذ الذين لم يتقدموا للمرحلة الابتدائية نظرا لظروفهم المادية أو الأسرية، حيث تستقبلهم مدارس الفصل الواحد ويتراوح أعمار هؤلاء التلاميذ مابين 8 إلى18 سنه بمراحل عمرية مختلفة و خاصة من الاناث ، ويتلقوا جميعهم التعليم داخل فصل واحد، وتقع هذه المدارس فى القرى والعزب النائية البعيدة عن التكتلات العمرانية الكبيرة أو فى الأماكن الأكثر فقرا، واصبح الملفت انه رغم الاعلان الدائم من قبل الجهات المعنية بان الفصول تشهد اقبالا كبيرا من الدارسين الا انه على أرض الواقع هناك عزوف كبير على تلك الفصول والاقبال مقتصر فقط على الفتيات من سن 11 عاما وحتى 18 عاما وخاصة من قرى كفرسعد والزرقا .

تقول منى جبريل من كفرسعد ،انها "منذ عامان توجة للعمل باحد فصول اليوم الواحد وقررت التبرع باجرها عن التدريس للطلاب ولكنها فؤجئت بان الفصول غير مجهزة بالامكانيات التعليمية اضافة الى عزوف الطلاب عنها".

وأشارت "منى"، الى "انها تحمست للعمل وعملت بالفعل بالفصل لمدة عام كامل وطورتة ليستقبل أطفال بنين وبنات وقمت بالذهاب إلى القرى المجاورة بحثا عن الأطفال المتسربين من التعليم حتى جمعت عدد كبير، ووفرت لهم بالتنسيق مع بعض المتطوعين بالقرية ، وسيلة المواصلات عن طريق التبرعات من القائمين على المشروع لعدم قدرة الأهالى على تحمل هذه النفقات، كما تم توفير لهم كل شى من ملابس وادوات دراسية".

وقال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن دمياط بها 35 فصل اليوم الواحد على مستوى المحافظة وكل فصل به من 15 طالب الى 22 طالب طالب وهناك اقبال على تلك الفصول في الحضر اكثر من الريف وخاصة من الاناث، مضيفا ان خطة الوزارة في الفترة المقبلة تستهدف زيادة عدد الفصول ومدها بالامكانيات التعليمية الازمة لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب

وأشار "سويلم"، الى انه سيتم توفير مقاعد جديدة للأطفال خصوصا أن معظم هذه الأطفال من ذوي الاحتياجات، والتنسيق مع المجتمع المدنى بتوفير معلمات ومعلمين للتطوع بالعمل بالفصل الواحد بأجر رمزى وتم بالفعل التعاقد مع معلمات من أبناء القري من خلال المشاركة المجتمعية لتعليم الاطفال من ذوى الاحتياجات بأجر رمزى، وقال:"غير راضي على تلك الفصول من حيث العجز في الامكانيات وعدم الاهتمام بها بالشكل الائق ولهذا سيتم الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة".

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