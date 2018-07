زين مالك يعيد غناء can't help falling in love.. فيديو

أعاد النجم البريطاني زين مالك تقديم أغنية Can't help falling in love للنجم العالمي الفيس بريسلي بتوزيع جديد.



وحققت الأغنية التي تعد من أشهر أغنيات "الفيس بريسلي" نصف مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة "زين" الرسمية بموقع يوتيوب.



ومن المقرر أن يقوم زين بطرح ألبومه الجديد قريبًا وهو يعد الثاني في مشواره الفني بعد انفصاله عن فريق one direction.