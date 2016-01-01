ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زين مالك يعيد غناء can't help falling in love.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:59 م
زين مالك
زين مالك
شروق إبراهيم
أعاد النجم البريطاني زين مالك تقديم أغنية Can't help falling in love للنجم العالمي الفيس بريسلي بتوزيع جديد.

وحققت الأغنية التي تعد من أشهر أغنيات "الفيس بريسلي" نصف مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة "زين" الرسمية بموقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يقوم زين بطرح ألبومه الجديد قريبًا وهو يعد الثاني في مشواره الفني بعد انفصاله عن فريق one direction.



ترشيحاتنا

نجم الأهلي الأسبق: مصر لم تذهب إلى روسيا.. وصلاح تحامل على نفسه

رئيس الموساد يزور واشنطن سرًا.. لهذا السبب

شاهد.. دفن وزير عربي حيا في الصحراء

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

إيني تعلن عن كشف نفطي ثان في حوض فاغور بالصحراء الغربية

حسام حسن يفتح النار على مجلس الجبلاية.. فيديو

إسرائيل: سقوط قتلى من القوات الإيرانية خلال قصف مطار T4 السوري

8 هزات أرضية تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

النيابة العامة تكشف معلومات جديدة عن سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس

إحالة مسئولى حماية الأراضى بالدلنجات للنيابة الإدارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

فيديو

حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد لمدة 48 ساعة.. فيديو
عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟