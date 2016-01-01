التفاصيل الكاملة لحجز وحدة سكنية في مشروع سكن مصر .. فيديو

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع سكن مصر، هو أحد مشروعات وزارة الإسكان، والذي جاء استجابة لرغبة المواطنين من أبناء الشريحة المتوسطة في الحصول على وحدات سكنية مناسبة، مشيرا إلى أن مقدم حجز الوحدات يتراوح ما بين ٤٠ ألفا إلى ٦٠ ألف جنيه.



وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «صباح دريم» المذاع على فضائية «دريم» أن مشروع سكن مصر يتم تنفيذه في ٨ مدن جديدة منها :القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والعبور، وبدر، مشيرا إلى أنه تم سحب أكثر من ١٠ آلاف كراسة شروط بالمرحلة الثانية للمشروع، ومازال باب سحب الكراسات مفتوح.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن جميع وحدات مشروع سكن مصر تشطيب كامل، وتتراوح مساحتها ما بين ١٠٦ أمتار، إلى ١١٥ مترا، مشيرا إلى أن وحدات ال ١٠٦ أمتار تكون دور أرضي، مؤكدا أن سحب كراسات الشروط يتم من خلال جهاز كل مدينة.



