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حوادث

ضبط شخص زور حسابا بالبنك الأهلي لتقديمه لسفارة إنجلترا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:46 م
ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من القبض على صاحب محل مستحضرات تجميل بكوم حماده لتورطه فى تزوير كشف حساب منسوب صدوره للبنك الأهلى المصرى ( فرع إيتاى البارود ) لتقديمه لسفارة إنجلترا بالقاهره مقابل دفع 80 الف جنيه.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حماده حرر بمعرفة ضباط الإداره العامة لمباحث الأموال العامه ( منطقة غرب الدلتا ) يتضمن قيام المدعو " محمود .ع.م.40 سنة "صاحب محل مستحضرات تجميل ومقيم قرية الطود بدائرة المركز بتقديم كشف حساب مزور منسوب صدوره للبنك الأهلى المصرى ( فرع إيتاى البارود ) لسفارة إنجلترا بالقاهره.

وبتقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة لجنوب دمنهور قامت مأموريه من ضباط الإداره بالإشتراك وضباط وحدة مباحث المركز استهدفت المتهم المذكور وأسفرت عن ضبطه بالقريه محل إقامته.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه لرغبته فى السفر للبحث عن فرصة عمل وأضاف بعدم وجود حساب له بالبنك الأهلى المصرى وحصوله على الكشف المزور من أحد الأشخاص يدعى "محمود .ح و" مقيم بالمنصوره ( لايعلم باقى إسمه ) مقابل مبلغ 10 آلاف جنيهًا ( تم دفعها له ) وباقى مبلغ 70 ألف جنيهًا عند الحصول على التأشيره للدوله المشار إليها كما أضاف أنه هو الذى تقدم للسفاره بكشف الحساب المزور فى غضون شهر إبريل 2017..وأعيد قيد المحضر.

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