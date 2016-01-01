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محافظات

استعدادات لإعلان الوادي الجديد جامعة مستقلة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:54 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محمد منصور ابوالعلمين
أكد الدكتور عاطف أبو الوفا، نائب رئيس جامعة أسيوط لفرع الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الاستعداد لإعلان جامعة الوادي الجديد، كجامعة مستقلة بشكل كامل ومنفصل عن جامعة أسيوط، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رفع مذكرة لمجلس الوزراء، يعقبها إصدار القرار الجمهوري بفصل فرع الجامعة.

وقال ابوالوفا ، في بيان، اليوم الإثنين، إن الاستعدادات شملت إعداد الكوادر البشرية من الموظفين، وتدريبهم بإدارت شئون العاملين وشئون الطلاب والإدارة الهندسية وإدارة الدراسات العليا، بالإضافة إلى إنشاء إدارة للتنظيم والإدارة لجامعة الوادى الجديد، وإدارة للمتابعة، بهدف اعتماد الجامعة الجديدة على كوادرها البشرية، لحين الإعلان عن 462 درجة وظيفية في مختلف التخصصات، لضمان تغطية كافة الإدارات والكليات الحالية والكليات المزمع إنشاؤها.

وأشار ابوالوفا إلى أن العمل يجري بشكل منتظم في المباني والإنشاءات الجديدة بمنطقة الكيلو 10 شمال مدينة الخارجة، وهو المقر الرئيسي المستقبلي للجامعة، حيث سيجري تسلم مبنى جديد في شهر سبتمبر المقبل، لكليتي الآداب، والتربية الرياضية، واستغلال الموقع الحالي للكليتين كمدينة جامعية، تستوعب الطلاب.

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