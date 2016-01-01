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فن

بوسي شلبي ترد بقسوة على فجر السعيد

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:59 م
صدى البلد
نورا نبيل
قررت الفنانة بوسي شلبي إلغاء متابعة الكاتبة فجر السعيد من خلال حسابها على موقع إنستجرام ،وذلك بعد سخريتها من احدى صورها ومن اللوك الجديد الذي خضعت له.

ولم تكتف بوسي شلبي بالرد بشكل حاد على فجر السعيد من خلال حسابها على إنستجرام، بل ألغت متابعتها لها لتؤكد أن صداقتهما إنتهت بسبب صورة.

وكانت فجر السعيد تعرضت لهجوم حاد الفترة الأخيرة ،بعد هجومها على الفنانة نجلاء فتحي وسخريتها من الشيخوخة التي سيطرت على ملامح وجهها.

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