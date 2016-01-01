وظائف شاغرة بالوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن استمرار فتح باب التقدم لوظائف رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز بلاط وعلى من يرغب فى شغل وظيفة رئيس قرية أن يتقدم بطلب باسم اللواء محافظ الوادى الجديد ومرفقا به المستندات المطلوبة وفى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان وتتضمن المستندات بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل متضمنا "الاسم / تاريخ الميلاد / تاريخ التعين لأول مرة المؤهلات الدراسية، الوظيفة الحالية والدرجة المالية، الوظائف الإشرافية التى شغلها إن وجد".



وتضمنت الأوراق المطلوبة أيضا الأعمال البارزة معتمده من الجهه الأصلية (السيرة الذاتية) والموافقة المبدئية من الجهه التى يعمل بها على شغل وظيفة رئيس قرية وشهادة بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقوف عن العمل – عدم صدور حكم بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة وخمس صور شخصية وصور الرقم القومى وكشف تحليل المخدرات ومقترح لتقرير الوظيفة على أن يتضمن المقترح خطة قابلة للتنفيذ والإنجازات السابقة وصورة المؤهل الدراسى والمؤهلات الإضافية.



وحددت المحافظة شروط التقديم للوظائف فى الآتى:



1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال على الأقل ومن الخاضعين لأحكام القانون.

2 – الكفاءة والقدرة على القيادة وحل مشاكل الجماهير.

3- يجوز تعيين رئيس القرية من أبناء القرية أو من خارجها طبقا للحاجة.

4 – موافقة الجهات الأمنية علي تعينة رئيسا للوحدة المحلية القروية بعد الترشيح لشغل الوظيفة.

5- تقارير الكفاية امتياز عن الثلاث سنوات الأخيرة.



وأن تكون الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل وأربع صور معتمده ومختومة بخاتم شعار الجمهورى.



وأوضحت المحافظة فى الإعلان أنه لن تقبل الطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد عن طريق البريد وسيتم حفظ الملفات غير المستوفاه أو التى لا تتوفر بها الشروط دون إخطار صاحبها وتسلم الطلبات باليد بمقر مديرية التنظيم والإدارة حتى يوم 18 يوليو الجارى

