ضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في حملة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء ومهرى السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى،وبذلك بناء على توجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.



وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "محمد .ا.ب"،41 سنة،صاحب محل لبيع الأعلاف كائن بمدينة بدر،لقيامه بحيازة وعرضه للبيع دقيق أعلاف مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضبط بحوزته ( 10 ) طن دقيق أعلاف ، "محمود .م.ع38 سنة" صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بتجميع أسمده زراعيه مدعمه خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى والمخصصه للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه .. وضبط بحوزته ( 1 ) طن أسمده زراعيه



كما تم ضبط" محمد .ا.م44 سنة " صاحب مصنع حلوى ( بدون ترخيص ) كائن بمدينة إيتاى البارود لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط عدد ( 46760 ) قطعة مصاصه وكذا كميه ( 200 ) كيلو عسل جلوكوز،"فوزيه .ا.ا43 سنة "صاحبة مخبز بلدى كائن قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاى البارود لقيامها بتجميع دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 % والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه .. وضُبط بحوزتها ( 100 ) كيلو دقيق بلدى مدعم.



كما تم ضبط " رجب .ر.ع. 43 سنة " صاحب محل لبيع اللحوم المجمده كائن بمدينة إيتاى البارود لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمده منتهية الصلاحيه وضبط بحوزته ( 63 ) كيلو لحوم،وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.